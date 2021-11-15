В Белоруссии заявили, что не применяли оружие в районе границы с Польшей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусская сторона в районе белорусско-польской границы не применяла ни оружие, ни спецсредства. Такое заявление в понедельник, 15 ноября, сделал Государственный пограничный комитет Белоруссии, комментируя соответствующие обвинение Польши.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 15 ноября, пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская заявила, что польские пограничники постоянно слышат выстрелы или звуки перезаряжаемого оружия с белорусской стороны границы.

«Белорусской стороной ни оружие, ни спецсредства не применялись», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Напомним, незадолго до этого Варшава пресекла попытку пересечения государственной границы группой мигрантов. Позже Пресс-секретарь подляской полиции Томаш Крупа заявил, что «белорусское войско, используя силу, пыталось протолкнуть на польскую сторону 35 человек». Минск опроверг заявления об участии белорусских военных в прорыве мигрантов.