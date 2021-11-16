Блинкен пригрозил России ответом на испытания противоспутниковых систем

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России ответными мерами на испытания противоспутниковых систем, которые якобы провела наша страна. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты «вместе с союзниками и партнерами будут работать для поиска реакции на этот безответственный акт». Заявление Блинкена в ночь на вторник, 16 ноября, распространила пресс-служба госдепартамента США.

«Мы призываем все ответственные космические нации объединиться в этих усилиях, чтобы разработать нормы ответственного поведения. И воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, подобных тем, которые проводит Россия», - говорится в нем.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госдепартамент США обвинил Россию в «безрассудных» испытаниях противоспутникового оружия, которые якобы могли угрожать безопасности МКС.