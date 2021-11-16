Глава NASA возмутился тем, что Россия якобы испытала противоспутниковое оружие, поставив под угрозу МКС

Директор NASA Билл Нельсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон выразил возмущение тем, что Россия якобы провела испытания противоспутникового оружия и поставила под угрозу жизнь американских астронавтов на Международной космической станции (МКС).

«Я, как и госсекретарь Блинкен, возмущен этими безответственными и опасными действиями», - заявил глава NASA.

По его словам, «немыслимо, что Россия поставила под угрозу не только американских астронавтов и их международных партнеров на МКС, но и своих собственных космонавтов».

Билл Нельсон также сообщил, что в результате предполагаемого испытания был поражен некий спутник, в результате образовался космический мусор, который может представлять опасность для орбитальной станции.

«NASA продолжит следить за обломками в последующие дни, чтобы обеспечить безопасность нашего экипажа на орбите», - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госдепартамент США обвинил Россию в «безрассудных» испытаниях противоспутникового оружия, которые якобы могли угрожать безопасности МКС. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «вместе с союзниками и партнерами будет работать для поиска реакции на этот безответственный акт».