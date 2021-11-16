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Политика16 ноября 2021 0:29

Глава NASA возмутился тем, что Россия якобы испытала противоспутниковое оружие, поставив под угрозу МКС

По словам Билла Нельсона, американское космическое ведомство «продолжит следить за обломками», которые появились после предполагаемого запуска
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Директор NASA Билл Нельсон

Директор NASA Билл Нельсон

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон выразил возмущение тем, что Россия якобы провела испытания противоспутникового оружия и поставила под угрозу жизнь американских астронавтов на Международной космической станции (МКС).

«Я, как и госсекретарь Блинкен, возмущен этими безответственными и опасными действиями», - заявил глава NASA.

По его словам, «немыслимо, что Россия поставила под угрозу не только американских астронавтов и их международных партнеров на МКС, но и своих собственных космонавтов».

Билл Нельсон также сообщил, что в результате предполагаемого испытания был поражен некий спутник, в результате образовался космический мусор, который может представлять опасность для орбитальной станции.

«NASA продолжит следить за обломками в последующие дни, чтобы обеспечить безопасность нашего экипажа на орбите», - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госдепартамент США обвинил Россию в «безрассудных» испытаниях противоспутникового оружия, которые якобы могли угрожать безопасности МКС. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «вместе с союзниками и партнерами будет работать для поиска реакции на этот безответственный акт».