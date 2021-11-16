Лукашенко в разговоре с Меркель озвучил предложение по развязке миграционного кризиса

Александ Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александ Лукашенко заявил, что в ходе телефонного разговора с врио канцлера Ангелой Меркель озвучил предложение по развязке миграционного кризиса, а также подтвердил, что у него должен состояться еще один телефонный разговор c главой немецкого правительства.

«Обсуждалась проблематика вокруг беженцев и обстановки на границах. Глава государства внес предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности… Должен состояться еще один телефонный разговор между лидерами стран», - сообщает госагентство БелТА.

Отмечается, что Меркель взяла паузу для обсуждения данного вопроса с членами Евросоюза.

Как писал сайт kp.ru, Меркель и Лукашенко провели телефонные переговоры вечером в понедельник, 15 ноября. Ранее глава немецкого правительства обсудила ситуацию на белорусской границе с президентом России Владимиром Путиным, заявив об «использовании» Белоруссией мигрантов, а также попросив российского лидера повлиять на это. Путин предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах стран Евросоюза с Минском.