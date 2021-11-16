Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика16 ноября 2021 9:19

Украина направила России ноту протеста из-за указа Путина об оказании гуманитарной помощи населению Донбасса

Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Украина направила России ноту протеста из-за указа Путина об оказании гуманитарной помощи населению Донбасса

Украина направила России ноту протеста из-за указа Путина об оказании гуманитарной помощи населению Донбасса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в российское внешнеполитическое ведомства в связи с указом президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Напомним, в минувший понедельник, 15 ноября, российский лидер подписал указ об отмене квот на экспорт и импорт товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также об оказание гуманитарной помощи этим регионам. В офисе Зеленского отмену квот назвали демаршем, заявив, что Москва нарушила Минские соглашения.