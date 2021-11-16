Украина направила России ноту протеста из-за указа Путина об оказании гуманитарной помощи населению Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в российское внешнеполитическое ведомства в связи с указом президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Напомним, в минувший понедельник, 15 ноября, российский лидер подписал указ об отмене квот на экспорт и импорт товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также об оказание гуманитарной помощи этим регионам. В офисе Зеленского отмену квот назвали демаршем, заявив, что Москва нарушила Минские соглашения.