Польские силовики применили против нелегальных мигрантов водомет и слезоточивый газ Фото: REUTERS

Польские силовики применили слезоточивый газ, а также водомет в отношении нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией.

Как передает Sputnik Беларусь, мигранты на белорусско-польской границе начали ломать заграждение и бросать в поляков камни. На кадрах видео Sputnik Беларусь в Telegram видно, что часть мигрантов пытается ломать забор на ганице, а также, громко крича, кидают все попавшиеся под руку предметы в польских пограничников, а польский силовик держит в руках баллон с газом, распыляя его.

Польские военные, в свою очередь, утверждают, что белорусские силовики предоставили мигрантам шумовые гранаты.

Напомним, днем ранее, 15 ноября, пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская заявила, что польские пограничники постоянно слышат выстрелы или звуки перезаряжаемого оружия с белорусской стороны границы. Минск опроверг эти заявления.