В России 16 ноября 2021 выявлено 36 818 случаев заболевания коронавирусом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России за прошедшие сутки выявлено 36 818 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии коронавирусом в стране заболели 9 145 912 человек.

Наибольшее количество новых заболеваний зафиксировано в Санкт-Петербурге, где за сутки были инфицированы 3 131 человек. На втором месте по числу новых заболеваний Москва – там заразились 2 606 жителей, на третьем Московская область – 2 043 новых пациента.

Кроме того, за сутки в России зарегистрированы 1 240 летальных исходов в результате коронавируса. За весь период в стране от инфекции скончались 257 837 человек.

За последние сутки в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции был выписан 34 161 пациент. Общее количество выздоровевших в стране достигло 7 846 448 человек.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России было выявлено 38 420 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, в России зарегистрирован первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир». Как сообщили его разработчики, он уже прошел процедуру регистрации и получил регистрационное удостоверение. В скором времени «Арепливир» появится в больницах. Отмечается, что разработка российских ученых позволить снизить острую потребность медиков в госпитальных средствах терапии COVID-19.