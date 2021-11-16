Лавров считает, что большого прогресса в признании вакцин Западом не достигнуто

Сергей Лавров Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что нет большого прогресса в признании вакцин от коронавируса западными странами.

«Большого прогресса не достигнуто. Ждем завершения процедур ВОЗ и европейского агентства по лекарственным препаратам», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что российские учреждения отвечают на дополнительные вопросы, и хотелось «все процессы ускорить».

Как писал сайт kp.ru, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавируса «Спутник V» к концу 2021 года. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил надежду, что взаимное признание российских и иностранных вакцин от коронавирусной инфекции произойдет в текущем году, указав на заинтересованность в этом вопросе самих стран.