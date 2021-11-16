Лавров назвал действия польских пограничников в отношении мигрантов неприемлемыми

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Действия польских пограничников в отношении мигрантов являются неприемлемыми и нарушают нормы международного права. Такое заявление во вторник, 15 ноября, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Они нарушают нормы гуманитарного права... Журналистов - просто не пускают… Скрывают действия и от Евросоюза - не разрешают приехать экспертам и выработать рекомендации. Миграционная политика - это общие нормативные подходы ЕС. Польша - бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет двойные стандарты», - заявил российский министр, указав на то, что Москва делает все, чтобы помочь урегулировать этот кризис.

Лавров также вспомнил о задержании журналистов RT France, которым выписали штраф. Глава МИД РФ потребовал «немедленного прекращения этого произвола».

Напомним, сегодня, 16 ноября, польские силовики применили против нелегальных мигрантов водомет и слезоточивый газ.