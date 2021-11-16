Мигранты на границе с Белоруссией проломили череп польскому полицейскому

16 ноября мигранты штурмуют белорусско-польскую границу, одному из полицейских проломили череп. Фото: REUTERS

Польский полицейский пострадал, отражая попытку мигрантов прорваться через границу с Белоруссией в районе пункта пропуска Брузги 16 ноября. Об этом сообщила пресс-служба полиции Польши.

Сотрудник полиции получил серьезную травму от удара тяжелым предметом.

«К сожалению, один из полицейских был довольно серьезно ранен. В настоящее время ему оказана помощь. Скорая помощь везет полицейского в больницу. Предположительно, после удара предметом произошел перелом костей черепа», - говорится в сообщении полиции.

16 ноября мигранты начали ломать заграждения на белорусско-польской границе и бросать в польских силовиков камни и другие предметы. Польская сторона применила против них слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Накануне мигранты провели ночь возле пограничного пункта пропуска Брузги, перебравшись туда из импровизированного лагеря в лесу.