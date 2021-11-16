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Политика16 ноября 2021 13:04

Шойгу заявил, что фрагменты уничтоженного космического спутника не несут угрозы

Новая российская противоспутниковая система сработала ювелирно, отметил глава Минобороны
Абдулла ШАКИРОВ
Шойгу заявил, что фрагменты уничтоженного космического спутника не несут угрозы

Шойгу заявил, что фрагменты уничтоженного космического спутника не несут угрозы

Фото: REUTERS

Уничтоженный в результате испытаний противоспутниковой системы космический аппарат был поражен с ювелирной точностью, его фрагменты не представляют угрозы космическим спутникам, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.

«Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют», – сказал глава российского Министерства обороны.

Как писал сайт kp.ru, ранее Минобороны заявили, что сбитый в результате испытаний советский спутник был недействующим, а образовавшиеся после этого фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляют угрозы для орбитальных станций и космических аппаратов. Соединенным Штатам об этом хорошо известно, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, космическое командование США утверждает, что обломки сбитого российской системой спутника якобы представляют угрозу для американских космических аппаратов, которым придется маневрировать, чтобы с ними не столкнуться, а российские противоспутниковые системы усложняют полеты в космос, заявили в Вашингтоне.