Шойгу заявил, что фрагменты уничтоженного космического спутника не несут угрозы Фото: REUTERS

Уничтоженный в результате испытаний противоспутниковой системы космический аппарат был поражен с ювелирной точностью, его фрагменты не представляют угрозы космическим спутникам, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.

«Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют», – сказал глава российского Министерства обороны.

Как писал сайт kp.ru, ранее Минобороны заявили, что сбитый в результате испытаний советский спутник был недействующим, а образовавшиеся после этого фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляют угрозы для орбитальных станций и космических аппаратов. Соединенным Штатам об этом хорошо известно, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, космическое командование США утверждает, что обломки сбитого российской системой спутника якобы представляют угрозу для американских космических аппаратов, которым придется маневрировать, чтобы с ними не столкнуться, а российские противоспутниковые системы усложняют полеты в космос, заявили в Вашингтоне.