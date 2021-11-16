Ученые РАН выяснили, что пациенты с ожирением умирают от коронавируса на 45% чаще людей без лишнего веса Фото: REUTERS

Пациенты, страдающие ожирением, умирают от коронавируса на 45% чаще, чем те, кто не испытывает проблем с лишним весом, рассказал академик Российской академии наук Виктор Малеев на конгрессе «Человек и лекарство. Урал - 2021».

По словам ученого, при индексе массы тела от 30 до 40 у людей в возрасте 35-45 лет смертность от COVID-19 увеличивается в шесть раз, а в возрастной группе 25-30 лет – в 12 раз выше. Вероятность госпитализации у этой категории пациентов возрастает на 115%, при этом они на 70% чаще попадают в отделение реанимации.

Как писал сайт kp.ru, за прошедшие сутки в России выявлено 36 818 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, в России зарегистрирован первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир». Как сообщили его разработчики, он уже прошел процедуру регистрации и получил регистрационное удостоверение. В скором времени «Арепливир» появится в больницах. Отмечается, что разработка российских ученых позволить снизить острую потребность медиков в госпитальных средствах терапии COVID-19.