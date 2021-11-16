В Бундестаге возмутились остановкой сертификации «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Остановка процесса сертификации газопровода «Северный поток – 2» в Германии спровоцировала рост цен на голубое топливо, заявил депутат парламента ФРГ от партии «Левые» Клаус Эрнст.

«Приостановка процесса сертификации Nord Stream 2 подстегивает рост цен», – сказал депутат в беседе с журналистами.

По словам Эрнста, на хабе TTF в Нидерландах цена на газ подскочили примерно на 10%. Как считает парламентарий, приостановка сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода была сделана без какой-либо нужды.

Стремясь к либерализации газового рынка федеральный регулятор Германии проявил «головотяпство», отметила депутат. Он добавил, что энергетический сектор занимает ключевое место в инфраструктуре, а потому никакие «идеологические преграды и измышления» не должны быть преградой для энергоснабжения.

Как писал сайт kp.ru, ранее Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока – 2».

Напомним, компания Nord Stream 2 AG решила создать «дочку» в Германии, чтобы сертифицировать газопровод «Северный поток – 2».

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