В Германии обеспокоены приостановкой сертификации "Северного потока - 2"

Затягивание сертификации "Северного потока - 2" окажет негативное влияние на немецкую экономику Фото: REUTERS

Из-за приостановки сертификации "Северного потока – 2" Германия столкнётся с ростом цен и производственными убытками, что является большой проблемой, заявил министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт Свен Шульце.

"Я вижу большую проблему в том, что "Северный поток — 2" не будет работать всю зиму, о чем сейчас совершенно точно стало известно", - констатировал Шульце в ходе пресс-конференции в Магдебурге.

Как ранее писал сайт kp.ru, Германия приостановила процесс сертификации "Северного потока – 2". Немецкий регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам Германии организационную форму.

Напомним, для устранения этого препятствия компания Nord Stream 2 AG создаст "дочку" в Германии. Это поможет сертифицировать трубопровод "Северный поток — 2". При этом в Nord Stream 2 AG отказались разглашать детали и сроки сертификации.