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Здоровье17 ноября 2021 8:48

В России выявлено 1247 смертей от коронавируса 17 ноября 2021 года

В России обновился суточный рекорд смертности от коронавируса
Роман КИЛЬМЯШКИН
Предыдущий рекорд смертности установлен четырьмя днями ранее

Предыдущий рекорд смертности установлен четырьмя днями ранее

Фото: REUTERS

За прошедшие сутки в России зафиксирован новый рекорд по количеству смертей от коронавирусной инфекции. По информации Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, медики зарегистрировали 1247 летальных случаев.

Таким образом, по состоянию на среду, 17 ноября, жертвами коронавируса в России стали 259 084 человека.

Предыдущий максимум установлен в субботу, 13 ноября, когда оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за сутки в России была зафиксирована 1141 смерть от COVID-19.

В Москве было зафиксировано 96 летальных исходов. В Санкт-Петербурге — 84. Тройку замыкает Краснодарский край с 58 смертями.

Как ранее писал сайт kp.ru, главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что высокие значения по уровню смертности от коронавирусной инфекции связаны с мутацией вируса и низкими показателями по вакцинации граждан в стране.