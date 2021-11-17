Глава МИД Украины заявил о готовности Запада "сдерживать Россию от наступления"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна заручилась поддержкой западных стран на случай возможного "вторжения России" на территорию государства. Соответствующее заявление руководитель МИД сделал в эфире телеканала "1+1".

"В отличии от весны, когда только словами ограничивались партнеры, сейчас они уже отрабатывают конкретные действия и шаги в поддержку Украины и против РФ, которые они будут делать, чтобы сдерживать РФ от наступления, - подчеркнул Кулеба. - Заявления - это хорошо, но рецепт успеха - это заявления, санкции и военная поддержка Украины".

Министр подчеркнул, что необходимо "максимально серьезно относится" к маневрам российских вооруженных сил возле украинской границы. Вместе с тем призвал украинцев воздержаться от паники.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что сообщения западных средств массовой информации о планах России по "вторжению на Украину" - это пустое и безосновательное нагнетание напряженности. Ранее издание Bloomberg сообщило, что США уведомили Европейский союз (ЕС) о риске "вторжения" России на территорию Украины.

Напомним, в середине октября Дмитрий Песков заявил французским журналистам, что Россия – сильная страна, которой нужны партнеры в Европе, и из РФ не исходит никакой угрозы.

Также представитель Кремля отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы "страны Европы процветали, но все были независимы друг от друга", а также имели свою сильную армию, а не надеялись на НАТО.