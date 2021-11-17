В Госдуме объяснили необходимость сокращения действия QR-кодов для переболевших коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Госдуме объяснили, почему было решено сократить срок действия QR-кодов привитых в случае заражения коронавирусом. Это связано со сроками, которые были рекомендованы Минздравом для ревакцинации.

Для тех, кто перенес болезнь QR-код будет действовать не 12 месяцев, а шесть. Даже при условии, что человек до болезни прошел вакцинацию.

- То есть, если человек привился, а через два месяца заболел, то срок действия QR-кода будет сокращен в половину. Получается, всего он действует суммарно восемь месяцев, - говорит NEWS.ru депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Парламентарий объясняет, что причина в иммунитете. Получается, что после вакцинации он был сформирован недостаточно хорошо, раз человек заболел.

Таким образом для увеличения защитных сил организма через полгода стоит пройти ревакцинацию.

- Это рекомендация Минздрава. Например, «Спутником V» вакцинировался, но заболел. Через полгода стоить ревакцинироваться, допустим «Спутником Лайт». Это универсальная рекомендация, — подчеркнул Леонов.

Подобная схема повысит уровень защиты населения от коронавирусной инфекции.

С 1 февраля 2022 года в России могут ввести QR-коды для всех без исключения. И придется предъявлять для посещения ресторанов, магазинов, в самолетах и поездах. Только в аптеках, больницах и других социально важных учреждениях можно будет обойтись без них. Планируется, что такое ограничение станет для многих стимулом к вакцинации.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя министра транспорта России Кирилла Богданова о том, что требования о продаже авиабилетов и допуске на борт самолета по QR-кодам планируют распространить и на зарубежные авиакомпании, выполняющие полеты в Россию.

Тем временем, исследовательский центр портала Superjob провел соцопрос, чтобы узнать, как россияне относятся к законопроектам о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Как показало исследование, 42% опрошенных не одобряют идею введения QR-кодов, сообщает Свободная пресса.