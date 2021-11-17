МХАТ окончательно убрал из репертуара спектакль "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) им. Горького Владимир Кехман окончательно снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин», роль в котором исполняла Ольга Бузова. Об этом гендиректор театра сообщил в среду, 17 ноября.

«Один спектакль, "Чудесный грузин", я уже снял, думаю, еще три-четыре названия, а может быть больше, тоже сниму, и мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде», - заявил он в интервью Forbes, указав на то, что сегодня в репертуаре осталось 40 названий.

Напомним, в конце октября МХАТ им. Горького отменил спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой в связи с плохими продажами билетов. Как писал сайт kp.ru, спектакль вызвал споры еще до премьеры. Появилась информация, что актеры театра якобы объявили бойкот из-за участия Ольги Бузовой, а позже спектакль то ли отменили, то ли перенесли на неопределенный срок из-за выборов в Государственную Думу. Кроме того, новый генеральный Владимир Кехман анонсировал «жесточайшие сокращения» в театре.