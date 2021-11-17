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Экономика17 ноября 2021 13:55

Белоруссия прекратит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября 2021

Вопрос дальнейшего осуществления поставок Минск будет рассматривать с учетом технических возможностей
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Белоруссия прекратит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября 2021

Белоруссия прекратит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября 2021

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусия прекратит поставки электроэнергии на Украину с четверга, 18 ноября. Об этом Минэнерго республики сообщило в среду, 17 ноября,

«Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», - приводит БелТА заявление ведомства.

В министерстве также заявили, что вопрос дальнейшего осуществления поставок электроэнергии на Украину «будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей».

Как писал сайт kp.ru, ранее Минск отказался продавать электроэнергию Киеву. «Белэнерго» заявил, что с ноября текущего года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут, а заключать новые рамочные контракты не собираются.

Напомним, ранее Национальная комиссия Украины приняла продление запрета на экспорт электроэнергии из России и Белоруссию до 1 ноября этого года. Позже в Минэнерго незалежной утверждали, что Киев не будет возобновлять импорт электричества из этих стран, однако через некоторое время ведомство заявило, что запасов угля на двух из трех тепловых электростанций государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» хватит только на пять - шесть дней работы.