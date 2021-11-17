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Политика17 ноября 2021 14:40

Захарова возмутилась "воинственной риторикой" Британии в адрес "Северного потока - 2"

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала европейские страны объединиться для того, чтобы вместе противостоять строительству трубопровода
Абдулла ШАКИРОВ
Представитель российского МИД Мария Захарова.

Представитель российского МИД Мария Захарова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Воинственная риторика Великобритании в отношении газопровода «Северный поток – 2» вызывает недоумение, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как писал сайт kp.ru, на днях глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала европейские страны объединиться для того, чтобы вместе противостоять строительству уже построенного трубопровода «Северный поток – 2». По убеждению британского министра, газопровод может «подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ».

Напомним, накануне германский регулятор приостановил сертификацию компании-оператора «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG. Регулятор считает, что Nord Stream 2 AG должен иметь соответствующую законам Германии организационную форму.

Напомним, для устранения этого препятствия компания Nord Stream 2 AG создаст «дочку» в Германии, что поможет сертификации газопровода.