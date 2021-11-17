Захарова заявила, что указ Путина о помощи Донбассу не нарушает Минские соглашения

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла заявления, что указ президента РФ Владимира Путина о помощи Донбассу нарушает Минские соглашения.

Ранее Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в российское внешнеполитическое ведомства в связи с указом президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Ведомство настаивает на том, что указ противоречит Минским договоренностям, а также отмечает, что продолжат «консолидацию международной поддержки» Киева, чтобы «заставить» Москву «отказаться от деструктивных действий».

По мнению Захаровой, украинские власти даже не читали текст Минских соглашений.

- Хотела бы напомнить, в соответствии с пунктом 11 минского комплекса мер Донбасс в рамках реализации законодательства об особом статусе имеет право вести трансграничное сотрудничество с регионами Российской Федерации, — сказала она на брифинге.

Напомним, в минувший понедельник, 15 ноября, российский лидер подписал указ об отмене квот на экспорт и импорт товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также об оказание гуманитарной помощи этим регионам.