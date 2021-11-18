В Польше рассказали о способе обойти ограничения для "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась считает, что у России получится добиться сертификации "Северного потока - 2", если произойдет "разделение" газопровод на две части. Такое мнение он представил изданию Defence 24.

Аналитик отметил "слабость" обновленной Газовой директивы Европейского союза, которая распространяется только на территориальные воды страны-члена ЕС, в которой заканчивается трубопровод. В случае же с российским проектом речь идет о Германии, отметил эксперт.

- Податель заявки намекает, что газопровод следует "разделить" на две части: ту, на которую распространяется европейское право (примерно 5%) и ту, на которую оно не распространяется (95%), - пояснил Кардась.