Ирак вернет из Белоруссии на родину более 400 мигрантов

Ирак 18 ноября начинает эвакуацию своих граждан из Белоруссии. Фото: REUTERS

Более 400 мигрантов, находящихся в Белоруссии, зарегистрировались на эвакуационный авиарейс из Минска, сообщает иракский телеканал «Ал-Сумария». 18 ноября из Багдада в Минск вылетел первый самолет, на котором граждан Ирака эвакуируют из Белоруссии.

«Представителями министерства было зарегистрировано 430 иракских мигрантов, направляющихся сегодня эвакуационным рейсом из Минска», - рассказал телеканалу официальный представитель Министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф.

Еще около 50 мигрантов, которые находятся в районе белорусско-польской границы, заявили о своем желании вернуться на родину, сейчас сотрудники консульства Ирака проводят их регистрацию.

Из Белоруссии самолет с мигрантами отправится по маршруту Минск-Эрбиль-Багдад. Иракцев вывезут на родину бесплатно.

Ранее Ирак заявлял о готовности вывезти своих граждан из Белоруссии. В то же время Александр Лукашенко говорил о том, что мигранты не хотят возвращаться в страны, откуда они приехали.

На kp.ru ранее сообщалось, что в августе Ирак уже проводил эвакуационные рейсы из Белоруссии. Тогда в Ирак вывезли почти 300 мигрантов, которые оказались на территории Белоруссии и пытались нелегально пробраться в страны Евросоюза.