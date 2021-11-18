Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире18 ноября 2021 8:44

Ирак вернет из Белоруссии на родину более 400 мигрантов

18 ноября из Ирака за мигрантами вылетел первый самолет
Мария ПАВЛОВА
Ирак 18 ноября начинает эвакуацию своих граждан из Белоруссии.

Ирак 18 ноября начинает эвакуацию своих граждан из Белоруссии.

Фото: REUTERS

Более 400 мигрантов, находящихся в Белоруссии, зарегистрировались на эвакуационный авиарейс из Минска, сообщает иракский телеканал «Ал-Сумария». 18 ноября из Багдада в Минск вылетел первый самолет, на котором граждан Ирака эвакуируют из Белоруссии.

«Представителями министерства было зарегистрировано 430 иракских мигрантов, направляющихся сегодня эвакуационным рейсом из Минска», - рассказал телеканалу официальный представитель Министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф.

Еще около 50 мигрантов, которые находятся в районе белорусско-польской границы, заявили о своем желании вернуться на родину, сейчас сотрудники консульства Ирака проводят их регистрацию.

Из Белоруссии самолет с мигрантами отправится по маршруту Минск-Эрбиль-Багдад. Иракцев вывезут на родину бесплатно.

Ранее Ирак заявлял о готовности вывезти своих граждан из Белоруссии. В то же время Александр Лукашенко говорил о том, что мигранты не хотят возвращаться в страны, откуда они приехали.

На kp.ru ранее сообщалось, что в августе Ирак уже проводил эвакуационные рейсы из Белоруссии. Тогда в Ирак вывезли почти 300 мигрантов, которые оказались на территории Белоруссии и пытались нелегально пробраться в страны Евросоюза.