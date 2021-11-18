В России 18 ноября 2021 года от коронавируса умер 1 251 человек Фото: Алексей ФОКИН

За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 1 251 пациент, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, в стране установлен новый максимум смертей от коронавируса за сутки.

В Москве за сутки от инфекции умерли 94 человека, в Санкт-Петербурге зафиксированы 79 летальных исходов, в Краснодарском крае – 65 смертей. По состоянию на четверг, 18 ноября, в России от коронавируса скончалось 260 335 человек. За прошедшие 24 часа в стране коронавирусом заболели 37 374 человека.

Как писал сайт kp.ru, предыдущий рекорд смертности был зарегистрирован в России накануне, когда от COVID-19 скончались 1 247 пациентов.

Напомним, главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что высокие значения по уровню смертности от коронавирусной инфекции связаны с мутацией вируса и низкими показателями по вакцинации граждан в стране.