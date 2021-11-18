Польские силовики ночью на границе с Белоруссией задержали около 100 мигрантов

Министерство обороны Польши заявляет об участии белорусских силовиков в попытке сотни мигрантов прорваться через границу в ночь на 18 ноября. Фото: Министерство обороны Польши.

В ночь с 17 на 18 ноября польские силовики задержали около 100 мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию страны со стороны Белоруссии. Вылазка была предпринята в районе населенного пункта Дубичи.

Министерство обороны Польши заявило о причастности белорусских силовиков к попытке мигрантов прорваться через границу.

«Бойцы белорусского спецназа руководили вчерашней атакой мигрантов в Дубичах», - сказано в сообщении Минобороны Польши в Twitter.

Польская сторона заявляет, что белорусские силовики не только руководили мигрантами, но и помогали им прорваться через границу.

«Белорусские службы сначала провели разведку. Скорее всего, они повредили забор. Затем белорусы заставили мигрантов забросать камнями польских солдат, чтобы отвлечь их. Попытка пересечь границу произошла в нескольких сотнях метров», - сообщает Министерство обороны.

В то же время 18 ноября началась эвакуация из Белоруссии граждан Ирака, которые захотели вернуться на родину. Багдад прислал за ними самолет. Перелет в Ирак из Белоруссии для мигрантов будет бесплатным. На рейс зарегистрировались уже более 400 человек.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о схемах переброски мигрантов в ЕС и заявил, что среди участников структур, обеспечивающих транзит мигрантов, нет белорусских граждан.