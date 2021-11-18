Фрегат «Адмирал Горшков» провел испытательный пуск ракеты «Циркон» Фото: Министерство оборны России

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море, успешно поразив условную цель, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

Полет ракеты прошел по заданным параметрам, мишень была поражена прямым попаданием. В Ведомстве уточнили, что к обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Напомним, в начале октября 2021 ВМФ России впервые испытал гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.

Как писал сайт kp.ru, в начеле ноября 2021 президент России Владимир Путин сообщил, что силы Военно-морского флота России получат гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» в 2022 году.