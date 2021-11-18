Грызлов назвал указ Путина о помощи Донбассу ответом на действия Украины

Борис Грызлов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что указ российского лидера Владимира Путина о помощи Донбассу является ответом на действия Киева.

- Указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под Конвенцию ООН «О предотвращении проявлений геноцида», — сказал Грызлов в разговоре с журналистами.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла заявления украинских властей, что указ президента РФ Владимира Путина о помощи Донбассу нарушает Минские соглашения. По ее мнению, Киев даже не читал текст соглашений.

Напомним, в минувший понедельник, 15 ноября, российский лидер подписал указ об отмене квот на экспорт и импорт товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также об оказание гуманитарной помощи этим регионам.