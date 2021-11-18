Немецкий депутат допустил, что «Северный поток — 2» будет запущен весной 2022 года

В Германии допустили, что «Северный поток — 2» будет запущен весной 2022 года Фото: REUTERS

Депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре допустил, что запуск «Северного потока — 2» состоится весной следующего года.

Парламентарий выразил сомнение, что сертификация будет полностью остановлена. Однако Еврокомиссия попытается затянуть процедуру, отметил он.

- Запуск в эксплуатацию «Северного потока-2» ожидаю не ранее следующего года, возможно, в апреле или мае, — цитирует Котре РИА Новости.

Напомним, накануне германский регулятор приостановил сертификацию компании-оператора «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG. Регулятор считает, что Nord Stream 2 AG должен иметь соответствующую законам Германии организационную форму. Для устранения этого препятствия компания Nord Stream 2 AG создаст «дочку» в Германии, что поможет сертификации газопровода.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «неблагодарным делом» гадать о сроках запуска газопровода «Северный поток — 2» на фоне приостановки его сертификации. Он добавил, что трубопровод готов к запуску. Сейчас все зависит от формальностей, связанных с сертификацией.