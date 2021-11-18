Умер Роман Каплан, основатель ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке. Фото: скриншот видео

В возрасте 83 лет умер советский и американский литературовед, искусствовед, переводчик, а также основатель ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке Роман Каплан. Об этом сообщил Instagram-аккаунт заведения.

- С тяжелым сердцем и глубокой печалью вынуждены сообщить, что Роман Каплан покинул нас, — говорится в сообщении.

Каплан умер утром в четверг, 18 ноября, в больнице в Майами. Ожидается, что его похороны пройдут в Нью-Йорке.

Роман Каплан родился 23 декабря 1937 года в Ленинграде. В 1972 году вместе с родителями и братом эмигрировал в Израиль, где недолго преподавал американскую словесность, после чего обосновался в США. В 1986 году вместе с поэтом Иосифом Бродским и балетмейстером Михаилом Барышниковым основал ресторан «Русский самовар».

Ранее умер актер Игорь Савочкин, известный по роли Максима Ивановича в фильмах Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Артист скончался в возрасте 58 лет, о его смерти сообщила блогер Алеся Казанцева. О причинах кончины артиста не сообщается. Актерскую карьеру Савочкин начал в 1993 году, сыграв в фильме «Троцкий». За свою жизнь он сыграл более чем 70 кинокартинах, среди которых «Ночной дозор», «Адмирал», «Черная молния», «Левиафан», «Человек, который удивил всех», «Ирония судьбы. Продолжение», «Иван Денисович» и другие.