Саакашвили попросил США о помощи

Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил Вашингтон о помощи.

«Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов», - написал политик в записке, с которой ознакомилось агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство, что экс-президент Грузии в минувшую среду, 17 ноября, передал «наспех написанные от руки» ответы на вопросы через своих адвокатов. Так, Саакашвили написал о том, что в заключении его били, а также протащили по асфальту под «насмешки» других заключенных. Кроме того, политик отмечал, что грузинские власти отказались перевести его в гражданскую больницу, передать ему телефон или дать возможность присутствовать в суде.

Министерство юстиций Грузии в свою очередь заявил агентству, что не может прокомментировать заявления Саакашвили.

Ранее Госдепартамент США призвал грузинские власти допускать Саакашвили на все заседания суда по его делу, а также обращаться с ним «справедливо и с соблюдением достоинства».

Напомним, как рассказал Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека, вечером в понедельник, 15 ноября, у бывшего президента началась кровавая рвота, однако к нему не пускают врачей, а позже он потерял сознание в тюрьме.