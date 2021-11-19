Евросоюз осудил испытания Россией противоспутникового оружия Фото: REUTERS

Европейский союз решительно осуждает противоспутниковые испытания России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В распространенном им заявлении утверждается, что испытания противоспутникового оружия – это «явный акт безответственного поведения в космическом пространстве», в результате которого «образовалось большое количество космического мусора». Как итог, возник большой и продолжительный риск для космической деятельности, в частности для астронавтов и космонавтов МКС, сказано в заявлении.

Боррель также отметил, что испытания противоспутникового оружия «противоречит позиции, выраженной Россией на форумах, в том числе в докладе ООН об ответственном поведении в космическом пространстве». Тем самым, заявляет дипломат, позиция Москвы ставится под сомнение.

Как писал сайт kp.ru, ранее Минобороны заявило, что сбитый в результате испытаний советский спутник был недействующим, а образовавшиеся после этого фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляют угрозы для орбитальных станций и космических аппаратов. Соединенным Штатам об этом хорошо известно, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, космическое командование США утверждает, что обломки сбитого российской системой спутника якобы представляют угрозу для американских космических аппаратов, которым придется маневрировать, чтобы с ними не столкнуться, а российские противоспутниковые системы усложняют полеты в космос.