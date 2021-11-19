Украина попросила США нарастить поставки вооружения Фото: REUTERS

Украина нуждается в дополнительных поставках вооружения из Соединенных Штатов для обороны воздушного пространства и моря, заявил украинский министр обороны Алексей Резников, попросив Вашингтон нарастить военную помощь Киеву.

На днях глава Минобороны Украины совершил визит в США, где встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и заместителем госсекретаря по политическим делам Викторией Нуланд. Резников заявил, что обратился к американскому Минобороны «за дополнительной помощью в защите воздушного пространства и побережья страны», так как Киев обеспокоен «растущим давлением со стороны российских войск, сосредоточенных на границе Украины», пишет Bloomberg.

Р ранее член Конгресса США от республиканцев Майк Тернер заявил о присутствии американских военных на Украине. По его словам, он попросил президента страны Джо Байдена предоставить Киеву летальное оружие и разведывательные данные в связи с «агрессивными действиями Москвы».

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, «нагнетая страшилки» о возможном вторжении России на ее территорию.

Сайт kp.ru рассказывал о девяти местах постоянного присутствия военных США и Британии на Украине.