Минпросвещения: вопрос допуска в школы только привитых детей пока не обсуждается

Дети пока не вакцинируются от коронавируса в России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Министерстве просвещения России не обсуждается вопрос о том, чтобы пускать в школу только привитых от коронавируса детей. Об этом сообщил в пятницу, 19 ноября, глава ведомства Сергей Кравцов.

Об этом Кравцов рассказал в ходе встречи с журналистами в пятницу в Нижнем Новгороде.

"Так вопрос не стоит, так мы вопрос не обсуждаем", - сказал он.

На данный момент детей в России не прививают от коронавирусной инфекции. Однако идут клинические испытания вакцины "Спутник М", разработанной специально для несовершеннолетних. По предварительным результатам вакцина признана безопасной и эффективной для подростков. Уже 700 детей прошли необходимые исследования, из них 400 введен первый компонент

Как ранее писал сайт kp.ru, врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков объяснил необходимость создания препарата "Спутник М", который обладает в пять раз меньшей концентрацией, чем "Спутник V".