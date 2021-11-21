Владельцем BMW, за рулем которого погиб блогер Губденский, оказалась Instagram-блогерша Ширшова

Блогер Саид Губденский. Instagram Фото: Instagram.com

Владельцем BMW, за рулем которого погиб 28-летний блогер Саид Губденский в результате аварии на Кутузовском проспекте в Москве, оказалась 23-летняя Instagram-блогерша Мария Ширшова.

В момент ДТП на автомобиле не было номерных знаков. Отмечалось, что блогер недавно приобрел машину, и даже не успел оформить страховку. Всего за полтора часа до гибели он хвастался своей машиной в Telegram-канале, разместив фотографию своего BMW M4 с подписью «Куколка».

Как передают «Известия», Ширшова передала свой автомобиль Губденскому 13 ноября. Отец девушки сообщил, что у Instagram-блогерше нет водительских прав, а ответить на вопрос, откуда у нее взялась такая машина, он не смог, заявив, что почти не общается с дочерью.

По данным издания, на данный момент Ширшова общается с правоохранителями.

Напомним, ДТП на Кутузовском проспекте произошло в минувшую субботу, 20 ноября. Губденский. был за рулем BMW, который врезался в другую иномарку. Блогер и его пассажир погибли. Как писал сайт kp.ru, Губденского ране уже лишали водительских прав.