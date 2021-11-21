Гинцбург назвал глупым подходом попытки «переждать» вакцинацию от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подход некоторых граждан, направленный на то, чтобы переждать вакцинацию от коронавируса и не прививаться, является глупым. Такое мнение высказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт отметил, что такие люди подвергают себя возможному заражению COVID-19 при любом контакте с внешним миром. По его словам, даже если у гражданина «есть собственный остров с полной инфраструктурой, то рано или поздно ему придётся общаться с внешним миром».

«Совершенно глупый подход, о чём я неоднократно говорил... Ну и любой контакт - это вероятность того, что он будет заражён или непосредственно через воздух, или через продукты питания», - передает РИА Новости ответ специалиста на вопрос о том, насколько может быть оправданно стремление некоторых россиян переждать и не делать прививку от коронавируса, пока Россия не достигнет коллективного иммунитета за счёт других.

Напомним, накануне в Оперштабе сообщили, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,2%. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией необходим коллективный иммунитет в 90-95%, однако пока оставлена планка в 80%. По ее словам, для достижения данного уровня нужно привить около 22 млн граждан и ревакцинировать порядка 9 млн человек