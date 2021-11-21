Премьер Польши заявил, что Минск использует мигрантов в политических целях Фото: REUTERS

Находящиеся в Белоруссии мигранты начали возвращаться на родину, однако свыше 10 тысяч по-прежнему остаются в республике. Такое заявление в воскресенье, 21 ноября, сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам главы польского правительства, тот факт, что в последние два дня нелегалы были переведены белорусскими властями с линии границы в логистические центры, говорит о том, что мигранты используются белорусским руководством в политических целях. «Это показывает, что эти люди стали инструментом в руках власти в Минске», - заявил польский премьер.

«Стоит подчеркнуть, что мы задержали уже около 400 контрабандистов людей. Это лица разной национальности, в том числе западноевропейских, ближневосточных», - отметил польский премьер, что, по его словам, говорит о том, что в миграционном кризисе на польско-белорусской границе участвует международная мафия.

Напомним, ранее польский премьер-министр заявил, что миграционный кризис является «жесткой атакой» на целостность границ страны. Позже Моравецкий назвал ситуацию войной нового типа, в которой задействованы гражданские лица и СМИ, а мигрантов он считает боеприпасами.