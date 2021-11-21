Евгений Герасимов: Память Нины Руслановой обязательно должна быть увековечена в Москве

Нина Русланова в фильме «Цыган» Фото: кадр из фильма

Популярный актер и режиссер Евгений Герасимов, который в Московской городской думе возглавляет комиссию по культуре и массовым коммуникациям, считает, что народной артистки России Нины Руслановой обязательно нужно увековечить в Москве.

«Нина была для меня близким человеком, мы учились в театральном. Она очень болела. Она снималась у меня, мы дружили, я ей много помогал, у нее непростая судьба. Конечно, ее память должна быть увековечена, я обязательно буду в этом принимать участие», - сказал Герасимов в беседе с ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Нины Руслановой не стало в воскресенье, 21 ноября. Она умерла на 76-м году жизни. Несколько последних месяцев актриса, которую знали и любили миллионы, восстанавливалась после перенесенного инсульта. Ранее сообщалось, что причиной смерти стал коронавирус.

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Судьбу Нины Руслановой никак не назовешь простой. Она никогда не видела своих родителей, так как ее подбросили в дом малютки. Она сама выбрала себе дату рождения. Но ее обожают миллионы телезрителей. Актриса снималась в комедиях, драмах, сериалах. Фильмы «Афоня», «Собачье сердце», «Зимняя вишня» с участием Нины Ивановны давно стали культовыми (подробности).