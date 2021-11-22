Число пострадавших при наезде на участников рождественского парада в США возросло до 40 Фото: REUTERS

В результате наезда внедорожника на участников рождественского парада в Вискосине пострадали 40 человек, сообщило полицейское управление.

Как сообщается в Twitter города Уокеш, где произошел инцидента, при наезде на толпу людей погибли пять человек. Это количество может измениться. Многие из пострадавших обращаются за медицинской помощью самостоятельно, сказано в сообщении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в городе Уокеш несколько человек погибли и десятки были травмированы в результате наезда внедорожника на участников и зрителей рождественского парада. Городская полиция подтвердила, что жертвы есть, и пообещала представить более детальные данные об их количестве позднее. Задержка с обнародованием точных данных такого рода связана с тем, что среди погибших есть дети, семьи которых еще не знают о трагедии. Свидетели трагедии говорят в соцсетях сообщали о 10-12 погибших.