Евросоюз начал переговоры с Белоруссией о возвращении мигрантов на родину Фото: REUTERS

Внешнеполитическая служба Европейского союза уже приступила к техническим переговорам с Минском, в том числе с Министерством иностранных дел Белоруссии, на тему репатриации мигрантов. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил представитель Внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Как уточнил дипломат, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже дважды за последние дни проводил переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

«Мы наладили контакты с Белоруссией … консультации ведутся и на других уровнях ... Их единственная цель - способствовать безопасной репатриации людей, застрявших в этой стране», - отметил он.

Напомним, сегодня, 22 ноября, стало известно, что власти Польши готовятся депортировать на родину около 200 нелегальных мигрантов, которые проникли в страну через границу с Белоруссией. Ранее сообщалось, что Ирак вернет из Белоруссии на родину более 400 мигрантов.