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В мире22 ноября 2021 13:56

Евросоюз начал переговоры с Белоруссией о возвращении мигрантов на родину

Боррель дважды проводил переговоры с главой белорусского МИД
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Евросоюз начал переговоры с Белоруссией о возвращении мигрантов на родину

Евросоюз начал переговоры с Белоруссией о возвращении мигрантов на родину

Фото: REUTERS

Внешнеполитическая служба Европейского союза уже приступила к техническим переговорам с Минском, в том числе с Министерством иностранных дел Белоруссии, на тему репатриации мигрантов. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил представитель Внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Как уточнил дипломат, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже дважды за последние дни проводил переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

«Мы наладили контакты с Белоруссией … консультации ведутся и на других уровнях ... Их единственная цель - способствовать безопасной репатриации людей, застрявших в этой стране», - отметил он.

Напомним, сегодня, 22 ноября, стало известно, что власти Польши готовятся депортировать на родину около 200 нелегальных мигрантов, которые проникли в страну через границу с Белоруссией. Ранее сообщалось, что Ирак вернет из Белоруссии на родину более 400 мигрантов.