Мигранты получили химические ожоги глаз после применения польскими силовиками водометов

Помощник президента Белоруссии Юрий Караев заявил о применении польскими силовиками в водометах неизвестного слезоточивого компонента, который вызвал ожоги глаз у мигрантов. Фото: REUTERS

После инцидента на пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе несколько мигрантов получили химические ожоги глаз. В среду 17 ноября об этом заявил помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев.

По словам Караева, водометы поливали людей жидкостью, содержащей неизвестное вещество.

«У многих есть химические ожоги глаз от струи водомета, который поливал людей водой с неизвестной жидкостью, от той слезоточивой составляющей», - сказал Караев.

Конфликт у пограничного пункта пропуска Брузги произошел 16 ноября. Мигранты попытались прорваться через границу на польскую территорию. Они бросали в силовиков камни, один сотрудник полиции Польши был ранен. Польская сторона применила водометы и слезоточивый газ.

Позже Минздрав Белоруссии сообщил о пострадавших от водометов и слезоточивого газа мигрантах и журналистах.

Госпогранкомитет Белоруссии инициировал расследование применения Польшей спецсредств против мигрантов 16 ноября. Позже сообщалось, что в Брузги выехала оперативная группа белорусского Следственного комитета и передвижная криминалистическая лаборатория.