Молдавия сомневается, что ей хватит денег оплатить долг за газ перед Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молдавии может не хватить денег на оплату России задолженности за газ, заявил на брифинге генеральный директор компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«У нас есть конкретный план по выплате долга «Газпрому» в течение пяти лет, в том числе за счет внутренних резервов, которых может не хватить», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, 29 октября 2021 «Газпром» и Молдавия договорились продлить контракт о поставках газа на пять лет по ценам, которые будут ниже рыночных. Поставки голубого топлива из России в республику начались с 1 ноября. Как сообщила российская компания, контракт с Молдавией продлен на взаимовыгодных условиях. Министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что на переговорах, наконец, удалось согласовать не только формулу расчета стоимости газа, но и условия погашения долга Кишинева.