"Молдовагаз" рассчитывает решить проблему с оплатой "Газпрому" в кратчайшие сроки Фото: REUTERS

Компания «Молдовагаз» заявила, что при помощи властей Молдавии решит в кратчайшие сроки проблему с «Газпромом», который ранее сообщил о возможном прекращении поставок газа при неуплате.

«В настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации. В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Молдавии в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен», - говорится в заявлении, опубликованном на странице компании в Facebook.

Напомним, сегодня, 22 ноября, «Газпром» предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа в ближайшие 48 часов, указав на неуплату.

Как писал сайт kp.ru, ранее премьер страны Андрей Спыну сообщил, что власти страна получила уведомление от «Газпрома», но ознакомиться с документом во вторник, 23 ноября. Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что компания работает над проблемой с неуплатой, которая, как он отметил, возникла из-за разницы в тарифе, уточнив, что речь идет об оплате потребления за октябрь и о половине оплаты за ноябрь текущего года.