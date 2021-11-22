Полиция не подтвердила, что наезд авто на участников рождественского парада в США был терактом Фото: REUTERS

Правоохранительные органы не располагают данными, что наезда внедорожника на участников рождественского парада в американском штате Висконсин был терактом. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил Дэн Томпсон - глава полиции города Уокешо, где произошел инцидент.

«Мы уверены, что это был единичный инцидент, он не связан с терроризмом», - сказал глава полиции города Уокешо, отметив, что подозреваемый в преступлении «скрывался с места домашнего конфликта».

Напомним, как писал сайт kp.ru, пять человек погибли, и по меньшей мере 48 получили ранения в городе Уокеш в результате наезда внедорожника на участников и зрителей рождественского парада. Как сообщалось, когда автомобиль на большой скорости протаранил толпу людей, правоохранительные органы в ответ открыла огонь по автомобилю. Трагедия произошла в минувшие воскресенье, 21 ноября.