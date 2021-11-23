SVT: Россия «подняла Швецию на смех» из-за обещания отправить шведских солдат на Украину

Министр обороны Швеции Петер Хультквист Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин считает, что Россия «подняла Швецию на смех» из-за обещания главы Минобороны страны Петера Хультквиста отправить шведских солдат на Украину в качестве военной помощи на фоне заявлений Киева о пресловутой «российской агрессии» и якобы готовящемся «вторжении».

Дело в том, что после этого заявления министра обороны Швеции посольство России в Стокгольме напомнило Хультквисту о Полтавской битве в 1709 году.

«Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину», - цитирует ответ российского диппредставительства РИА Новости.

Комментируя ситуацию в эфире телеканала SVT, Каролина Вендиль Паллин выразила мнение, что «таким образом Россия поднимает Швецию на смех».

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