В госдепартаменте США не смогли подтвердить сообщения СМИ о подготовке «вторжения России» на Украину

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Отвечая на расспросы журналистов о предполагаемом «вторжении» на Украину, которое якобы готовит Россия, официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс не смог подтвердить эти сообщения СМИ.

«Мы не можем говорить о намерениях Москвы, но мы знакомы с теми схемами, по которым действует Россия», - заявил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства на брифинге в понедельник, 22 ноября.

При этом Прайс подчеркнул, что «любые агрессивные действия» в отношении Украины вызвали бы беспокойство США, но как именно может проявиться это «беспокойство» и какие действия последуют, уточнять не стал.

«Мы бы не хотели раскрывать наши схемы действий», - добавил пресс-секретарь госдепа.

Стоит отметить, что на Украине уже почти восемь лет периодически заявляют, что северный сосед готовит полномасштабное «вторжение», и вот-вот нападет, даже даты называют. А на днях в СМИ снова появились публикации об «угрозе вторжения России» с наступлением холодов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин, комментируя заявления Киева о том, что наша страна якобы планирует «вторжение» на Украину, назвал их алармистскими – то есть, порождающими ложную тревогу. Глава государства добавил, что Москву часто обвиняют в несоблюдении Минских соглашений, однако не могут четко сформулировать свои претензии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два удара для Киева: Европа и США отказались воевать за Украину

Американский сенатор Менендес предложил ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину» (подробности).