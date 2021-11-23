Минздрав предложил новые правила выявления наркозависимых водителей

В России предложили новые правила выявления наркозависимых водителей Фото: Андрей КАРА

Министерство здравоохранения России предложило новые правила выявления водителей с наркозависимостью.

- Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, а также повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук, эмоциональную неустойчивость и другие клинические признаки наркомании, — пишет газета «Коммерсант».

Если у гражданина выявят минимум три признака наркозависимости, то его направят на дорогостоящий анализ.

Напомним, в понедельник, 22 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета палаты поднял вопрос об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах, и дал поручение в кратчайшие сроки подготовить соответствующие поправки. Как говорится в сообщении пресс-служба Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев сообщил о ходе работы над инициативой, предложив привлечь к данной работе специалистов и общественность. Васильев также привел данные, согласно которым с января по сентябрь текущего года на дорогах России произошло 96 314 аварий, жертвами которых стали 10 516 человек.