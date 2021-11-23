В России женщины реже получают тринадцатую зарплату

Мужчины в России чаще получают премии по итогам года, чем женщины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опрос о тринадцатой зарплате, проведенный Исследовательским центром «Зарплата.ру», показал, что премии по итогам года среди россиян по гендерному признаку распределяются неравномерно. Итоги исследования публикует ТАСС.

В период с 18 по 22 ноября исследовательский центр опросил 1 700 россиян. Оказалось, что мужчины чаще получают премии по итогам года. Причем большинство мужчин (двое из трех) считают, что так называемая тринадцатая зарплата должна выплачиваться им без привязки к таким показателям выполненной работы, как ее объемы и качество.

22 процента опрошенных рассчитывают, что по итогам 2021 года они получат тринадцатую зарплату. Более 45 процентов из них рассчитывают на выплату в один оклад, 27 процентов думают, что им выдадут двойной оклад, а 13 процентов предполагают, что получат тройной оклад. 4,5 процента респондентов не знают, какая премия им полагается.

Почти четверть опрошенных считают, что тринадцатая зарплата мотивирует на более усердную работу, но многие отметили, что если выплата скромная, то и мотивация не будет сильной. 42 процента опрошенных думают, что премия по итогам года помогает удержать в компании хороших специалистов. В то же время 7 процентов респондентов считают тринадцатую зарплату «пережитком прошлого» и предпочитают ежемесячные премиальные.

Среди способов потратить годовую премию опрошенные назвали выплату ипотеки, расходы на автомобиль, раздачу долгов, инвестиции в акции различных компаний, раздачу долгов.

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