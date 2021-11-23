Пульмонолог объяснил, от чего будет зависеть, сможет ли Хлебникова петь после выздоровления Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 18 ноября вся страна следит за судьбой певицы Марины Хлебниковой. Она пострадала во время пожара в своей московской квартире.

Научный сотрудник, пульмонолог МОНИКИ имени Владимирского Алексей Никишенков объяснил, от каких факторов будет зависеть дальнейшее продолжение карьеры артистки, сможет ли она снова петь.

На данный момент известно, что у нее серьезный ожог дыхательных путей. Едкий дым привел к повреждению трахеи и бронхов.

Когда артистку только доставили в больницу, она не могла дышать самостоятельно. Спустя несколько дней, после стабилизации ситуации, ее отключили от аппарата ИВЛ. Врачи осторожны в прогнозах и пока говорить о положительной динамике слишком рано.

Алексей Никишенков отмечает, что ингаляционное поражение – это очень непростой диагноз. Не исключено, что поражены голосовые связки. Если это так, то голос может сильно измениться.

- Если голосовые связки сильно повреждены, то, вероятно, голос может или сильно огрубеть, или не вернуться. А если связки не сильно повреждены, что, конечно, сомнительно, то голос может восстановиться. Ожог дыхательных путей — это очень тяжелая травма, — подчеркнул эксперт в беседе с Пятым каналом.

Если повреждены не только поверхностные, но и глубокие ткани, то есть риск появления некроза.

- То есть высок риск начала отмирания. С течение времени, конечно, ткани могут восстановиться, но это долго, один-два месяца, - говорит врач.

Нередко при таком развитии ситуации пациентам требуется проведение бронхоскопии, чтобы освободить пораженные бронхи от слизи.

В свою очередь пластический хирург Наталья Ваганова объяснила, насколько серьезные повреждения кожи у артистки. Эксперт предположила, что сначала будет проведена процедура восстанавливания кожи, а потом череда реконструктивно-пластических операций, сообщает телеканал "360".

Ранее врач рассказал о том, что певице потребуется переливание крови.

-У человека ожог, большая кровопотеря, плазмопотеря, лимфопотеря, белки… Плазму же нужно восстанавливать, электролиты. Это же на длительный срок. Кожа вся пожженая, все же испаряется, все сгорело, все коагулировать. Большие дозы плазмы, — отметил хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов в беседе с газетой "Известия".