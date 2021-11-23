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Звезды23 ноября 2021 20:38

Адвокат Моргенштерна: Музыкант не занимается продажей наркотиков, это не его сфера

По его словам, высказывание Бастрыкина "вызвало недоумение"
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Адвокат Моргенштерна: Музыкант не занимается продажей наркотиков, это не его сфера

Адвокат Моргенштерна: Музыкант не занимается продажей наркотиков, это не его сфера

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рэп-исполнитель Моргенштерн не занимается распространением наркотиков в соцсетях. Об этом заявил его адвокат Сергей Жорин.

- Что мы об этом думаем и как будем реагировать, имеет второстепенное значение. Прежде всего важно, как это воспримут подчиненные Александра Ивановича. Опасаюсь, что это может быть воспринято как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, это не его сфера деятельности, он - музыкант, - сказал ТАСС юрист исполнителя.

Жорин добавил, что заявление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина "вызвало, мягко говоря, недоумение".

Ранее глава ведомства во время выступления на научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" в столице обвинил рэпера Моргенштерна в торговле запрещенными веществами в социальных сетях. Также он поручил организовать проверку по возможным нарушениям закона в высказываниях музыкального исполнителя о Дне Победы.