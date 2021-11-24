Прощание с Ниной Руслановой началось в Центральном доме кинематографистов в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прощание с народной артисткой России Ниной Руслановой началось в среду, 24 ноября, в Центральном доме кино в Москве.

На церемонию прощания приехали родственники, а также друзья и поклонники артистки. Гроб установлен в фойе Большого зала, вокруг него возложены венки, цветы. Актрису похоронят в среду, на 24 ноября, на Троекуровском кладбище.

Напомним, в минувшие воскресенье, 21 ноября, стало известно, что в возрасте 75 лет ушла из жизни Нина Русланова, которая последние месяцы своей жизни восстанавливалась после перенесенного инсульта. Причиной смерти стали осложнения от коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, накануне появилось сообщение, что Следственный комитет РФ проведет проверку действий медиков, лечивших Русланову. Дочь артистки, Олеся Рудакова, обвинила врачей в смерти своей матери, заявив, что ей пришлось доставать редкие лекарства, которых нет в больнице.